قناع "الموز والعسل" لعلاج مشاكل الشعر الجاف

تعتبر الأقنعة الطبيعية الأفضل لعلاج مشاكل الشعر والبشرة، فمن الطبيعة نجد العديد من الفوائد دون أن يكون هناك أي أثار جانبية أو أضرار ناجمة عن استعمالها.

الموز، تلك الفاكهة اللذيذة الغنية بالفيتامينات والعناصر الغذائية، ولاسيما البوتاسيوم والكلسيوم والحديد والفوسفور والصوديوم وغيرها.

ولكن الموز يكشف أيضاً عن فوائد جمالية كثيرة، ولاسيما معالجة الشعر الجاف. فالموز يقلل من تلف الشعر وتقصفه وتساقطه، ويساعد على تنعيمه شرط إعداد القناع الصحيح.

-اهرسي ثلاث حبات من الموز مع ثلاث ملاعق كبيرة من العسل للحصول على خلط متجانس.

-وزعي هذا الخليط على كل الشعر، من جذوره إلى أطرافه، واتركيه لمدة عشرين دقيقة.

-اغسلي بعدها شعرك بالماء.

وفي حال المواظبة على استعمال هذا القناع مرة كل أسبوع، سوف تلاحظين أن شعرك بات أكثر صحة وحيوية، وأقل تكسراً وتقصفاً، وأكثر جمالاً ولمعاناً.

لأن العسل يحافظ على صحة فروة الرأس ورطوبة الشعر، ويقوّي البصيلات ويحدّ من تساقط الشعر.

وأما الموز فيرطّب فروة الرأس ويمدّها بالعناصر الغذائية الضرورية ويمنح الشعر الجاف الليونة والنعومة، ويسهّل تصفيفه وتمشيطه.