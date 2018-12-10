تألّقي بمجوهرات "Fiorever" من "بولغري" لإطلالة مُميّزة وجذّابة

أطلقت مجموعة مجوهرات بولغري مؤخرًا، مجموعة FIOREVER التي تجمع كلمتيّ Fiore و Ever وما تعنيه الأولى بالإيطاليّة زهرة والثانية بالإنغليزيّة " إلى الأبد " والملفت أنّ اسم المجموعة يدلّ فعلًا عليها إذ تأتي التصاميم لتعكس شكل الزهرة ولتكون رائجة وملفتة على مرّ السنوات.

و يمكنكِ التألّق بالأساور والقلادات والخواتم والأقراط وقد تعاونت بولغري مع الممثّلة الشهيرة، أورسولا كوربيرو، بطلة مسلسل La casa de Papel، التي لعبت دور سفيرة هذه المجموعة وقد التقط صورها المصوّر العالمي ماريو سورينتي.

ويعكس شكل الزهرة في هذه التصاميم , القوّة والجمال الطبيعي وهذا ما يؤكّد استمرار الزهرة كمصدر وحي لعلامة بولغري منذ عام 1920.

نشير إلى أنّ بولغري تقدّم لكِ هذه المجوهرات بزهرة تتألّق بأربعة بتلات ترمز إلى الشغف الروماني وما تبقى من الإمبراطورية الرومانيّة كالرسوم الجدارية لحديقة Villa Di Livia والمنحوتات في قصر Massimo.