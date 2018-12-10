قفازات القيادة الرجالية أحدث صيحة في عالم الموضة

لا شك أن قفازات القيادة الرجالية لطالما لعبت دورًا مهمًا للغاية في أناقة الرجل وطلته الخارجية، خاصة بالنسبة للرجال الأكثر أناقة أصحاب السيارات الفاخرة، وبشكل عام، ارتبط ارتداء قفازات القيادة التي تحافظ على دفء وحرارة اليدين في فصل الشتاء والخريف بالرجال من أصحاب الثروات، خصوصًا في بدايات القرن الماضي وظهور السيارات الفارهة؛ فتلك الأنواع من الإكسسوار الرجالي منحت الرجل مظهرًا جذابًا وأنيقًا للغاية.

والحقيقة أن قفازات القيادة الرجالية لم يتم تصميمها فقط من أجل منح الرجل مظهرًا كلاسيكيًا راقيًا وجذابًا فقط، بل أيضًا لحماية اليد من مختلف الظروف، مثل: تجنب الإصابة بفقدان الإحساس بالأطراف وأصابع اليد في أثناء القيادة، بسبب القيادة في الأجواء الباردة وخصوصا في أثناء الليل، وهو ما قد يتسبب بوقوع حوادث الطرق.

ولعل من بين أهم مميزات قفازات القيادة، أن هناك أنواعًا منها تم تصميمها من خامات خفيفة جيدة التهوية؛ لحماية اليد من الإصابة بالحروق الناتجة عن الإمساك بعجلة القيادة في الأجواء الصيفية الساخنة؛ خصوصًا أن المواد التي استخدمت في صناعة عجلات قيادة السيارات، كانت من المعدن، وهو ما يجعل الإمساك بها خلال الشتاء والصيف أمرًا في غاية الصعوبة يستوجب ارتداء قفازات القيادة.

وعلى الرغم من تقدم تكنولوجيا صناعة عجلات القيادة بالنسبة للسيارات الحديثة، فإن قفازات القيادة لاتزال تلعب دورًا مهمًا كالإكسسوار، لا يعرف أهميته سوى أكثر الرجال أناقة على الإطلاق

ومن أجل تسليط الضوء أكثر على أهمية قفازات القيادة؛ فإن التقرير التالي سوف يحتوي على أهم المعلومات حول هذه الأنواع من القفازات، وأفضل ماركات قفازات القيادة على المستوى العالمي.

يمكننا تقسيم أو وصف قفازات القيادة الرجالية بأنها عبارة عن نوعين، وتتم صناعة النوع الأول من قفازات القيادة بأسلوب كلاسيكي للغاية؛ حيث تدخل الجلود الطبيعية مرتفعة الجودة في صناعتها؛ باعتبارها الأنسجة الأساسية للنمط الكلاسيكي من قفازات القيادة.

بينما يحتوي النوع الثاني على خليط من الأنسجة الصناعية والقطنية مختلفة الأشكال والأنماط، التي تتناسب مع فصول العام المختلفة، سواء الباردة أو الحارة؛ حيث توجد بعدة تصميمات خارجية خفيفة وعصرية تبتعد عن الطلة الكلاسيكية.

ومن اشهر ماركات القفازات الرجالية:

- قفازات دينتس - Dents

من أعرق ماركات صناعة قفازات القيادة الرجالية على الإطلاق، فتلك العلامة التجارية البريطانية حافظت على مكانتها في قائمة رواد الصناعة البريطانية منذ عام 1777 حتى تلك اللحظة، فهي الماركة المفضلة للعديد من نخبة الأثرياء والمشاهير، سواء داخل الولايات المتحدة أو على مستوى العالم.

- قفازات أسبينال - Aspinal

عندما يتعلق الأمر بجودة قفازات القيادة والسعر المناسب؛ فربما يمكننا اعتبار ماركة أسبينال- Aspinal الأفضل على الإطلاق؛ خصوصاً أن هذا النوع من قفازات القيادة التي تتميز بالثقوب المتعددة والخامات الجلدية عالية الجودة، تمت صناعته يدويًا بواسطة مجموعة من أمهر الحرفيين على الإطلاق.

- قفازات جون لويس وشركاه -John Lewis & Partners

من بين قفازات القيادة البريطانية عالية الجودة التي تتميز بمظهرها الخارجي المميز؛ حيث تتم إضافة طبقة من التريكو وقماش الكروشيه في المنطقة الداخلية لكف اليد، من أجل تحكم أفضل في عجلة القيادة وتأمين أقصى درجات الأناقة والدفء خلال الأجواء الباردة.

- قفازات مارك وسبنسر - Marks & Spencer

بين أنماط قفازات القيادة ذات الجودة التجارية التي تتماشى بشكل مثالي أيضًا للاستخدام العادي، ولكن بأي حال؛ فإن منتجات ماركة مارك وسبنسر لشتاء عام 2019 تستحق الإشادة بشكل عام، ليس فقط ما يتعلق بقفازات القيادة، وذلك بسبب الذوق الرفيع للتصميمات الخارجية والأسعار التنافسية.

- قفازات أسوس - ASOS

تعد صفقة الحصول على زوج من قفازات القيادة من ماركة أسوس - ASOS من الصفقات الرابحة بالتأكيد؛ فتلك القفازات المفتوحة المعززة بثقوب التهوية والموزعة بشكل أنيق، تضيف الكثير من الأناقة لمظهر الرجل الخارجي.

- قفازات تشيستر جيفريز -Chester Jefferies

منذ ما يزيد على 80 عامًا، وتلك العلامة التجارية تنتج مجموعة من أفضل قفازات القيادة الرجالية، التي تتميز باللمسة الرياضية أكثر من أي نوع آخر من ماركات صناعة قفازات القيادة الرجالية، ولعل من أهم ما نستطيع ملاحظته على قفازات القيادة الخاصة بماركة تشيستر جيفريز -Chester Jefferies التفاصيل الجلدية المميزة، التي تمتد على طول مساحة القفازين، بجانب عدم وجود الأصابع.

- قفازات هوغو بوس - Hugo Boss

زوج من قفازات القيادة المصنوعة من جلد الخراف عالي الجودة بخبرة ألمانية، بواسطة مصممين وخبراء علامة "هوغو بوس" العملاقة، من الأهداف التي يجب أن يحرص كل رجل يهتم بأناقته على تحقيقها؛ خصوصًا إذا كان يمتلك أحد أنواع السيارات الفاخرة، سواء الأنماط العصرية أو الكلاسيكية من تلك السيارات الفارهة.

- قفازات ساوث كومب - Southcombe

إحدى ماركات صناعة قفازات القيادة التي تعبر بقوة عن تفوق الصناعة البريطانية في هذا المجال؛ حيث توجد تلك العلامة التجارية منذ منتصف القرن الـ19؛ لتستمر في صناعة بعض من أفضل أنماط قفازات القيادة غير التقليدية؛ حيث تتنوع ألوانها ولا تتوقف عن حدود اللون البني أو اللون الأسود كباقي الماركات العالمية المتخصصة في صناعة قفازات القيادة الرجالية.