كتب ياسر ابراهيم - الأحد 30 ربيع الأول 1440 07:30 مساءً - توقعات ماغي فرح لعام 2019 .. سنة سعيدة عليكم

صدر كتاب الإعلامية وخبيرة الفلك ماغي فرح، الجديد للعام 2019 بعنوان ملفت (آمال تجول وآلام تزول).

ومن ابرز توقعات ماغي فرح العامة للعام 2019:

– يتميّز العام 2019 بوجود كواكب في منزل السنة، فجوبيتير في القوس وساتورن في الجدي ونبتون في الحوت، ما يعطي لمفاعيل هذه الكواكب القوة الأكبر، ويشير إلى تغييرات مفاجئة وسريعة تتم دون سابق إنذار!

– مرحلة جديدة تبدأ الآن وتستمر حتى العام 2025 وتسير بنا رويداً رويداً إلى السلام ولو مع مخاض عسير

– هي سنة التسلط السياسي والإقتصادي، لكنها تشهد موت إحدى السلطات الفاعلة اعتباراً من فصل الربيع.

– 2019 تجلب الإستقرار، وتكون الظروف مؤاتية لمواليد الثور والجدي والعذراء والحوت وتعيد إليهم بعض الحقوق.

– توفر فرص جيدة لمواليد الدلو الميزان والحمل وتطلب منهم السعي من أجل النجاح

– تطلق العنان لأحلام مواليد القوس والعذراء وتدعو مواليد الجوزاء إلى الإستفادة من ظروف مفاجئة.

– تفجر مواهب مواليد العقرب والأسد الذين يستفيدون من متغيرات سعيدة

– صينياً هي سنة الخنزير الواعدة جداً، والتي تهب الحظ إلى الجميع وترمز إلى الإنفتاح والمصالحة والإيجابية وتكثر فيها قصص الحب الرائعة.

الخنزير بحسب الأبراج الصينية فهم مواليد:

30 يناير – كانون الثاني 1911 – 17 فبراير – شباط 1912: الخنزير المعدني

16 فبراير شباط 1923 – 04 فبراير – شباط 1924 : الخنزير المائي

04 فبراير – شباط 1935 – 23 يناير -كانون الثاني 1936: الخنزير الخشبي

22 يناير- كانون الثاني 1947 – 09 فبراير – شباط 1948: الخنزير الناري

08 فبراير – شباط 1959 – 27 يناير – كانون الثاني 1960: الخنزير الأرضي

27 يناير – كانون الثاني 1971 – 14 فبراير – شباط 1972: الخنزير المعدني

13 فبراير- شباط 1983 – 01 فبراير – شباط 1984: الخنزير المائي

31 يناير – كانون الثاني 1995 – 18 فبراير – شباط 1996: الخنزير الخشبي

18 فبراير – شباط 2007 – 06 فبراير – شباط 2008: الخنزير الناري

05 فبراير – شباط 2019 – 24 يناير – كانون الثاني 2020: الخنزير الأرضي