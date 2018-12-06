كتب ياسر ابراهيم - الخميس 6 دجنبر 2018 08:05 صباحاً - شجاعة محمد شاكر - قرار بوقف فواتير كهرباء شبرا الخيمة بعد تلاعب المحصلين

أعلن الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أنه قرر إيقاف جميع الفواتير بمنطقة شبرا الخيمة لحين مراجعتها بالكامل ومضاهاتها بالقراءات الفعلية للعدادات وسحب التي تحتوي على أخطاء وإعادة حسابها وتشريحها على جميع أشهر الخلل وتقسيطها على المشتركين بما لا يجاوز متوسط الاستهلاك الفعلي لكل مشترك، وإصدار قراءات بجزاءات صارمة لجميع المتسببين في هذه الأخطاء بدءا من رئيس القطاعات التجارية ورئيس القطاع ومديري العموم، وانتهاء بقسم الإصدار.

القصة بدأت بتقديم الدكتور صلاح حسب الله، عضو مجلس النواب، بيانا عاجلا لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، عن دائرة قسم أول شبرا الخيمة، بسبب شكاوى المواطنين من إصدار فواتير خاطئة لا تعبر عن الاستهلاك الحقيقي للمواطنين، ما أدى إلى ارتفاع قيمة الفاتورة الصادرة عن الشهر الماضي.

وأشار حسب الله في بيانه العاجل، إلى أن هناك أخطاء نارية في تقدير فاتورة الكهرباء الشهرية، قائلا، "مينفعش المواطن يدفع ثمن هذه الأخطاء التراكمية للفاتورة الكهرباء الشهرية والتي تتراوح بين 300 و400 جنيه شهريا ما يؤدي إلى نقل الفاتورة من شريحة لشريحة أعلى".

الرد على بيان حسب الله جاء سريعًا من الوزارة، حيث قرر الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء، تشكيل لجنة للتحقيق في البيان العاجل، والتي كشفت عن تواجد بعض من موظفي شركة شعاع التي تعاقدت معها الشركة القابضة لقراءة العدادات في عدد من المناطق في 9 شركات للتوزيع على مستوى الجمهورية، ومنها قطاع شبرا التابع لشركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء داخل غرفة القراءة بقطاع شبرا دون وجه حق، لأن العمل داخل الغرفة يقتصر على موظفي الكهرباء التابعين لشركة الكهرباء فقط، ما أدى إلى تسجيل قراءات وفواتير خاطئة للمشتركين في عدد من مناطق بشبرا الخيمة، ليتم نقل 3 من قيادات القطاع التجاري بشركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء بعد إجراء التحقيق معهم.