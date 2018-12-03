نشطاء يردّون على بيان هيفاء وهبي بشأن فستانها المُثير للجدل بهذه الطريقة!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - أشعلت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، مواقع التواصل الاجتماعي في الساعات الماضية، فور تسريب صورة لها وهي ترتدي فستانًا شفافًا وفاضحًا، يبرز جسدها بشكل مثير.

ويبدو أن هيفاء أرادت الخروج من مأزق تسريب الصورة بادعاء أنه تم استخدام "الفوتوشوب" لظهورها بهذا الشكل المبالغ فيه.

إلا أن نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي بدأوا في تداول مقطع فيديو للمشهد الذي ظهرت به هيفاء في الفيلم، والذي يوضح أن الفستان الذي ارتدته الفنانة اللبنانية هو نفسه الذي جاء في الصورة المتداولة، ما يرجح كذب ادعائها بأنها معدلة بـ"الفوتوشوب".

وكانت وهبي قد نشرت بيانًا عبر حسابها الشخصي على "تويتر" قالت فيه إنها تقدمت ببلاغ للتحري بشأن الصورة المتداولة لمعرفة من يقف وراء تعديلها بـ"الفوتوشوب" لتشويه صورتها وإشعال السوشال ميديا ضدها.

وأكدت الفنانة اللبنانية في بيانها أن انتشار الصورة في هذا التوقيت ما هو إلا إلعوبة للنيل منها وشن حملة بشعة عليها لاستغلال الموقف.

يذكر أن صورة هيفاء المسربة تأتي بعد أيام من اشتعال مواقع التواصل الاجتماعي بسبب ظهور الفنانة المصرية رانيا يوسف بفستان فاضح أشبه بـ"المايوه" في حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي.

وقارن الكثير من النشطاء بين فستان هيفاء وإطلالة رانيا، حيث أكد البعض أن الفنانة اللبنانية تخطت كل حدود الجرأة والعري وتفوقت على رانيا في إثارة الجدل.