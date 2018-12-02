نُشطاء "ينبشُون" فيديو وصُورا لهيفاء وهبي.. ويُعقلون: آسفين يا رانيا يوسف"!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - لم يلبث نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي أن ينتهوا من التعليق والسخرية من إطلالة الفنانة المصرية رانيا يوسف في حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي، حتى ظهر فيديو وصور جديدة للمطربة اللبنانية هيفاء وهبي بفستان فاضح وشفاف كشف عن جسدها بشكل مثير.

وترك النشطاء أزمة رانيا التي تنتظر محاكمتها بتهمة الفعل الفاضح، وبدأوا في تداول صور هيفاء وهبي المسربة من إحدى المشاهد التي ظهرت خلالها كضيفة شرف في فيلم "خير وبركة".

وعلى الرغم من تأكيد هيفاء وهبي على أن الصورة تم تعديلها باستخدام "الفوتوشوب" عبر بيان رسمي نشرته على حسابها الشخصي بـ"تويتر"، إلا أن سرعان ما تداول نشطاء مقطع فيديو للمشهد الذي ظهرت فيه الفنانة اللبنانية، من الفيلم، ويؤكد كذب ادعاء الأخيرة.

وظهرت هيفاء في الفيديو وهي تغني على المسرح، مرتدية نفس الفستان الذي ارتدته في الصورة، ولا يوجد أي فرق بين الإطلالتين.

ويبدو أن الصورة المسربة لهيفاء قد خففت من حدة النقد والهجوم اللاذع ضد رانيا، فجاءت التعليقات من نوعية: "سيبكم من رانيا يوسف شوفوا هيفاء وهبي"، و"رانيا يوسف طلعت محتشمة إحنا أسفين يا رانيا".

وكتب آخرون: "إحنا أسفين يا رانيا إنتي طلعتي محترمة"، و"هيفاء أثبتتلنا إن فستان رانيا يوسف قمة في الاحترام".

وكانت إطلالة رانيا يوسف في ختام مهرجان القاهرة السينمائي عبارة عن فستان أشبه بـ"المايوه" يكشف عن نصفها الأسفل بشكل فاضح، ما جعلها تتصدر محركات البحث و"تويتر".