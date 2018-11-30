بالصور| رانيا يوسف ليست الأولى.. تعرف على من سبقتها في ارتداء الفستان ذاته

ضجة واسعة أثارتها الفنانة رانيا يوسف بعد ظهورها في حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ40، مساء أمس، بسبب إطلالتها المثيرة التي ارتدت فيها فستانا شفافا باللون الأسود.

وتعرضت رانيا للكثير من الانتقادات من قبل مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي فور ظهورها على السجادة الحمراء للمهرجان، ونشرها للصور عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، إذ نصحها البعض بالتوقف عن إثارة الجدل بملابسها واحترام القواعد الأخلاقية للظهور في المهرجانات المصرية والدولية.

وجاءت تلك الإطلالة بتوقيع دار الأزياء الإيطالي Elisabetta Franchi، ضمن مجموعته لربيع وصيف 2018، التي كان قد أطلقها العام الماضي، معتمدًا في بعض تصميماتها على مزج الأقمشة الشفافة للفساتين مع طبقة داخلية تشبه المايوه ذو القطعة الواحدة.

وتبين بالبحث أن رانيا يوسف ليست أول من ارتدى التصميم ذاته من المشاهير، إذ سبقتها الممثلة وعارضة الأزياء الأرجنتينية سيسليا رودريجز، التي ارتدته في أبريل الماضي، لكن باللون الأصفر مع شعر منسدل وإكسسوار بسيط تضمن خاتما وسوارا فقط.

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