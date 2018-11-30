ابنة إلهام الفضالة تسخر من مها محمد.. والأخيرة تهددها!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - لم تتمكن الفنانة الكويتية مها محمد من الوقوف صامتة أمام سخرية منى العتيبي ابنة مواطنتها الفنانة إلهام الفضالة، بعدما نشرت الأخيرة صورة قديمة لها وشبهتها بلاعب كرة قدم سعودي.

أعربت مها عن غضبها الشديد من هذه السخرية، وعلقت على تطبيق الاستوري الخاص بحسابها الرسمي على "إنستغرام"، قائلة: "شتبي فيني منزلة صورتي من سنة ألف واحطبه عندها ومعلقة عليها تبيني اعلمها إن الله حق ما ناقص بعد إلا هالاشكال ههههههههههه".

وتابعت: "طالع من يتمسخر بس خليني ساكة لأن لو فتحت حلجي ماراح بتسكر الله يستر علينا جيبولي واحدة سنعة تتمسخر".

وهددتها، معلقة: "الله يخليكم لا تخلوني أفلت لأن مو زين يمكن تطلق بسبب حجابها وين ودته اللي تتمسخر عفوا لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.. تحذير فكوها من شري.هههههه".