بالصور| 3 فساتين لـ"رانيا يوسف " أثارت الرأي العام لجرأتها

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ظهرت الممثلة رانيا يوسف في حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الأربعين بإطلالة جريئة أثارت استياء عدد كبير من الحاضريين بسبب الملابس التي ارتدائتها خلال الحفل.
لم تكن هذه هي المرة الأولى التي تثير رانيا يوسف الرأي العام بملابس جريئة ومتحررة، وترصد "الوطن" أبرز الأزمات التي أحدثتها رانيا
- 2013
خلال حفل افتتاح قناة "ام بي سي مصر"، فتح عدد كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي النار على رانيا يوسف بعد ظهروها بإطلالة جريئة لارتدائها ملابس مكشوفة خلال الحفل.
2017
نال فستان رانيا جانب من السخرية عام 2017 حينما حضرت برفقة طليقها الأخير حفل قناة المحور، لكون الفستان كان شبه عاريًا وشفاف من مناطق لم تنال رضاء العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي.
2018
يعد فستان رانيا في حفل ختام مهرجان القاهرة هو الأجرأ في تاريخها لكونه يشبه المايوه واعتبره البعض بأنه شبه عاريا بشكل كبير، ونال الفستان جانب كبير من السخرية ومما كتبه المتابعون في تعليقاتهم قائلين: "مش لايق أبداً الفستان على مهرجان بالحجم ده" و"بقيتِ بتعملي استعراض بجسمك" و"انتي نسيتي البنطلون ولا ايه يا رانيا".
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