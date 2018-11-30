كتب ياسر ابراهيم - الجمعة 30 نوفنبر 2018 02:52 صباحاً - للكبار فقط+18 .. رانيا يوسف ترتدي فستان يكشف تفاصيل جسمها أشبه بـ"البكيني"

حضرت النجمة رانيا يوسف، حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ40، المقام حالياً بدار الأوبرا المصرية، بحضور عدد كبير من نجوم الفن والإعلام.

وظهرت رانيا، بإطلالة جريئة على السجادة الحمراء، أثارت جدلا بين الصحفيين والحضور، حيث ارتدت فستانا شفافا أسود يشبة لـ"البكيني".

وفور انتشار صور رانيا يوسف، اشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي، وانهال عليها الهجوم بتعليقات، وقال عدد من الجمهور إن رانيا يوسف حاولت تقليد النجمة هيفاء وهبي، بينما شبه آخرون ما ارتدته رانيا يوسف بـالـ"مايوة".

يذكر أن رانيا يوسف، مشغولة حالياً بتصوير 3 أفلام أبرزها "دماغ شيطان، وعش الدبابير"، متمنية أن ينالوا إعجاب جمهورها.

