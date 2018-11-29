بالفيديو| وسام نوح تُطالب بتقنين "الدعارة": "هيقلل نسبة الإصابة الإيدز"

طالبت وسام نوح مدير المركز المصري للقانون، الدولة بتقنين الدعارة، من أجل اكتشاف مرضى الإيدز وسرعة علاجهم- حسب قولها.

جاء ذلك خلال استضافة الإعلامي محمد الغيطي، مقدم برنامج " صح النوم"، على قناة "LTC"، لنوح للحديث عن طرح "فياجرا السيدات" بالأسواق المصرية، والتي تُعرف إعلاميا بـ "الحباية الروز"، حيث قالت إن نسبة الدعارة في مصر عالية للغاية، ويجب على الدولة تقنينها من أجل اكتشاف مرضى الإيدز وسرعة علاجهم، موضحة أنها ألَّفت كتابا بعنوان "الدعارة بين التقنين والتجريم" ورُفض نشره.

وأشارت إلى أنها كانت تعمل لدى مؤسسة ما، دون ذكر إسمها كانت تعمل على التوعية بمرض الإيدز ووجدت أن نسبة الإصابة بالإيدز، وكذلك الأمراض الجنسية في مصر مرتفعة، لذلك تريد تقنينها من أجل علاجهم حتى لا يُصاب آخرين بهذا المرض، وتابعت: "تقنين الدعارة هيقلل من نسبة الإصابة بالإيدز".

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