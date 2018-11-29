بالصور| إطلالات جريئة للفنانات في ختام مهرجان القاهرة السينمائي

تألقت الفنانات على السجادة الحمراء، خلال حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ40، الذي أقيم اليوم الخميس، بدار الأوبرا المصرية.

وظهرت عدد من الفنانات بفساتين بسيطة لامعة تلائم الحدث، كالفنانة اللبنانية نور، وصبا مبارك، وياسمين رئيس، فيما ظهر البعض بإطلالات مثيرة وجريئة، كالفنانة رانيا يوسف، التي ارتدت ثوب أشبه بالمايو، والفنانة منى هلا، وغيرهن العديد من الفنانات.

وكان الحفل الختامي، للدورة الـ40 من فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، انطلقت على المسرح الكبير في دار الأوبرا المصرية.

ومن المُقرر توزيع جوائز المسابقات الأربعة وهي: المسابقة الدولية، وآفاق السينما العربية، وأسبوع النقاد، وسينما الغد، بالإضافة لجائزة أحسن فيلم عربي التي أضافها المهرجان لنسخته الجديدة، والتي تصل قيمتها إلى 15 ألف دولار أمريكي.

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