من "مايكل جاكسون" إلى "المايوه".. إطلالة رانيا يوسف في ختام "القاهرة السينمائي"

ارتدت الفنانة رانيا يوسف، خلال فعاليات ختام المهرجان القاهرة السينمائي بدورته الأربعين، في دار الأوبرا المصرية، مساء اليوم الخميس، فستانًا أسود قصير أشبه بالمايوه، عليه جوبير بذات اللون.

إطلالة رانيا في ختام المهرجان لم تكن أكثر غرابة من ظهورها في افتتاح المهرجان، حين ارتدت بدلة سوداء، تتكون من قميص وسترة قصيرة وبنطلون، وزينت الإطلالة بذيل طويل من الشيفون، بالإضافة إلى قبعة، باللون ذاته.

وتلقت رانيا العديد من الانتقادات حول هذه الإطلالة التي شبهت بالإطلالة الرجالية، "هي مالها أسود كدة ليه بتذكريني بمايكل جاكسون"، وقال آخر "خضيتني يا رانيا" وقال ثالث "الميكب أوفر أوي".

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