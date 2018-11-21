خطوات تركيب أظافر الاكريليك بطريفة سهلة

تعتبر الأظافر زينة المرأة الأساسية التي يجب عليها العناية بها فهي تزيدها أنوثة وجاذبية لتلفت الأنظار خصوصاً مع تطويلها والعناية بالأظافر بالطريقة المناسبة. إلا أن بعض النساء يعانين نتيجة عدم تمكنهن من إطالة أظافرهن لذلك يلجأن إلى أظافر الاكريليك

1- الفرق بين أظافر اكريليك والجل

قد تسمعين في بعض الأحيان أن بعض النساء لجأن إلى أظافر الجل لإطالة أظافر هنفي حين أن البعض الآخر يعتمد على تركيب أظافر الاكريليك. بالطبع تتساءلين عن الفرق بين الاثنين تعرفي عليه معنا في هذه السطور.

1- ترتكز تقنيات أظافر الجل على تطويل الأظافر عبر تطبيق طبقة من الجل على طرف الظفر، إذ يتم تطبيق البرايمر على طرف هذا الظفر لتثبيت الجل ويطبق هذا البرايمر على كامل الظفر في حال أردت أظافر اكريليك كاملة وليس جزءأ منها. من بعدها يتم تطبيق طبقة طلاء أظافر الأساس ومن ثم يتم تطبيق طبقتين إلى ثلاث طبقات من طلاء الأظافر اللون الذي اخترته ومع تطبيق كل طبقة تضعين الأظافر تحت مصباح الليد لمدة دقيقتين حتى يجف الجل.

2- أما تقنيات أظافر اكريليك فهي ترتكز على أن تقومي بتطبيق أظافر اصطناعية على أظافرك باستخدام مزيج من بودرة "بوليمر" وسائل "مونومر" عبر تغميس الفرشاة في السائل ثم البودرة لتحصلي على شكل كرة صغيرة تطبق على الظفر ثم توزع على الظفر الاصطناعي والظفر الحقيقي وتحرص خبيرة التجميل على مد المزيج بسرعة لأنه سيجف سريعاً.

2- نصائح قبل تركيب أظافر الاكريليك

قبل أن تتخذي قرار تركيب أظافر اكريليك، من الضروري أن تتعرفي على النصائح التالية التي ستحدد خيارك.

1- أن خبيرة التجميل تقوم بتركيب أظافر اكريليكفوق أظافرك الطبيعية بعد أن تقوم بتنظيفها جيداً حتى لا تكون أماكن مغرية للفطريات.

2- أظافر الاكريليك لن تتمكني من إزالتها وحدك بل ستحتاجين لزيارة خبيرة التجميل لإزالتها. لان إزالتها بنفسك قد يؤدي إلى الحاق ضرر بأظافرك.

3- يمكنك أن تتعاملي مع أظافر الاكريليك كالأظافر الطبيعية عبر اختيار لون طلاء الأظافر الذي يناسبك وتزينها بالحجار اللامعة الملفتة.



4- احرصي على نقع أظافرك بمزيج زيت الزيتون وعصير الليمون بين كل استعمال وآخر لأظافر الاكريليك لتحافظي على صحتها.

5- احرصي على ترك الأظافر تتنفس بين كل استخدام وآخر لأظافر الاكريليك.

3- طريقة تركيب أظافر اكريليك

أنا إذا أردت تعلم طريقة تركيب أظافر الاكريليك فمن الضروري أن تتبعي النصائح التالية:

1- ابدأي بتنظيف أظافرك الأساسية جيداً من أي طلاء أظافر قديم ومن الشوائب والأوساخ التي يمكن أن تكون متراكمة عليها.

2- قومي بلصق الأظافر الاصطناعية على طرف الظفر واتركي الظفر يجف تماماً.

3- ثم قومي ببرد الأظافر الاصطناعية لتصبح متساوية مع أظافرك الطبيعية.

4- طبقي طبقة من طلاء الأظافر الأساس وانتظريها حتى تجف.

5- امزجي بودرة "بوليمر" وسائل "مونومر" عبر تغميس الفرشاة في السائل ثم البودرة لتحصلي على شكل كرة صغيرة ، ثم قومي بمد هذا السائل على كامل الظفر بسرعة قبل أن يجف.

6- قومي ببرد الأظافر لتكون متناسقة وتحصلي على شكل الظفر الذي تريدينه.

7- طبقي طبقتين من طلاء الأظافر الذي اخترته ومن ثم طبقة من طلاء الأظافر الشفاف واللامع وتمتعي بأظافر الاكريليك جذابة.