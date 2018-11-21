أحمد فهمي يشتم أحد متابعي هنا الزاهد.. فهل تنفذ الأخيرة تهديدها؟

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - يبدو أن الفنانة المصرية هنا الزاهد قد تضطر لتنفيذ تهديدها لخطيبها الفنان أحمد فهمي بإغلاق حسابه علي إنستغرام، كما صرحت خلال أحد اللقاءات التلفزيونية، بسبب إصراره على الاشتباك مع متابعيهما وتعامله مع الانتقادات بتسرّع وعصبية.

وأثار فهمي غضب عدد كبير من متابعي هنا الزاهد بعد رده على شتم أحد جمهورها له على إنستغرام بشكل خارج، إذ تبادل معه الشتائم بعد أن وصفه بعدة صفات سيئة لإقناعها أن فهمي لا يستحقها.

ورأى عدد كبير من متابعي الفنانة المصرية الشابة أن تصرف أحمد فهمي غير لائق، كما أنه لا يصح أن يتبادل الشتائم مع جمهور خطيبته.

بينما قال البعض إن من حقه أن يشعر بالغضب، ويرد على مهاجميه، لأنهم بادروا بالإساءة إليه دون سبب.

وهاجمت إحدي متابعات هنا الزاهد خطيبها أحمد فهمي، قائلة: "أنت أووووفر أوووي ليه بترد عندها في البيدج حقها أنت حشري بشكل.. باين عليك من النوع الخنقة".

بينما دافعت إحدي المتابعات عن فهمي، قائلة: "أحلي حاجة إنك بتخش ترد عليهم.. ع فكرة أحلي كابلز أصلًا وأنا بحبكوو أوي".

يذكر أن الفنانة المصرية هنا الزاهد أكدت أنها هددت خطيبها الفنان أحمد فهمي بإغلاق حسابه على "إنستغرام" عدة مرات، موضحة أنها من قامت بتدشين الصفحة له في أول مقابلة بينهما ولكنها فوجئت أنه يدخل في مشادات مع المتابعين، ويقوم بالرد بشكل هجومي على التعليقات السيئة، ما دفعها لتهديده بغلق الحساب.

وأضافت الزاهد في تصريحات تلفزيونية إنه من المستحيل منع الجمهور والمتابعين عن الحديث أو كتابة التعليقات، موضحة أن بعض المتابعين قد يكونوا من محبي أحمد فهمي بشدة لذا يشعرون بالغيرة عليه منها ما يدفعهم لكتابة تعليقات سلبية عنها والعكس تمامًا على صفحتها.