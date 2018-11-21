طبيب نفسي عن شخصية "طاعن الفتيات" بالسويس: قد يكون منبوذا من المرأة

قال الدكتور محمد المهدي، أستاذ الطب النفسي بجامعة الأزهر، إن هناك رعبا في مدينة السويس؛ لوجود شخص يطعن الفتيات، ومن عدة سنوات كان يوجد سفاح المعادي، وهؤلاء الأشخاص يكون لديهم مشاكل في التعامل مع المرأة، فمثلًا يكون منبوذا من المرأة، أو مشاكل مع أخته ووالدته.

وأضاف المهدي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "رأي عام"، مع الإعلامي عمرو عبد الحميد، المذاع عبر فضائية "Ten"، أن هذا الشخص يكون لديه رغبة وكره للمرأة في نفس الوقت، والطعن للفتيات يكون أشبه بالاغتصاب، وهذا الشخص يشعر بالسعادة عندما يرى علامات الرعب على وجه الضحايا.

وتابع: "هذا الشخص من الممكن ألا يكون مريضًا نفسيًا، ولكن يكون لديه مشكلة مع امرأة واحدة، وينتقل الأمر إلى كره للمرأة بشكل عام".

وحررت مجموعة من الطالبات محاضر ضد مجهول أصابهن بجروح أثناء سيرهن بشوارع مدينة السلام بالسويس بواسطة سلاح أبيض، حيث تكررت هذه الواقعة عدة مرات خلال الأيام الماضية، دون أن يُقدم الجاني على سرقتهن، وتركهن مصابات بـ"جروح قطعية".

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