الامارات | ميلي بوبي براون ابنة الـ 14 عاماً.. أصغر «سفيرة لليونيسف»

شكرا لقرائتكم خبر عن ميلي بوبي براون ابنة الـ 14 عاماً.. أصغر «سفيرة لليونيسف» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اختيرت الممثلة البريطانية المراهقة ميلي بوبي براون، سفيرة للنوايا الحسنة لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) أمس، لتصبح بذلك أصغر سفيرة للنوايا الحسنة في تاريخ المنظمة الأممية.

وقالت النجمة البالغة من العمر 14 عاماً التي شاركت في مسلسل «سترينجر ثينجس» (أشياء غريبة)، إن «الحلم تحقق» بعد أن أصبحت مبعوثة للمنظمة المعنية برعاية الطفولة، وفقاً لبيان صادر عن اليونيسيف.

وستتمثل مهمة براون في المساعدة على رفع الوعي بحقوق الطفل والقضايا التي تؤثر على الشباب، مثل نقص التعليم، وأماكن آمنة للعب والتعلم، ومدى تأثير العنف والتنمر والفقر.

وتنضم براون إلى عدد من المشاهير الذين عملوا سفراء لليونيسيف، بما في ذلك ديفيد بيكهام وأورلاندو بلوم وجاكي شان وريكي مارتن وشاكيرا. وقالت براون: «إنه لشرف كبير الانضمام إلى هذه القائمة الرائعة من الأشخاص الذين دعموا اليونيسيف على مر السنين».

وأضافت: «أتطلع إلى مقابلة أكبر عدد ممكن من الأطفال والشباب، والاستماع إلى قصصهم، والتحدث نيابة عنهم».