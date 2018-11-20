بالصور| انتصار وابنتها في مهرجان القاهرة السينمائي.. "فولة واتقسمت نصين"

وصلت الفنانة انتصار، لحضور فاعليات، مهرجان القاهرة السينمائي، وارتدت الفنانة انتصار فستانًا قصيرًا مصنوع من خامات التل من اللون الأحمر مزين بالورود في إطلالة مشابهة لابنتها، جعلتهما يشبهان بعض إلى حد كبير.

يذكر أن أخر أعمال انتصار، كان مشاركتها بمسلسل ليالي أوجيني، الذي عُرض بالسباق الرمضاني الماضي، أمام ظافر العابدين وأمينة خليل.

وانطلقت مساء اليوم الثلاثاء، فعاليات الدورة 40 لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي، برئاسة المنتج والسيناريست محمد حفظي، وذلك بدار الأوبرا المصرية، التي استعدت بشكل خاص لاستقبال هذا الحدث بإنشاء مسرح خاص لاستقبال الفعاليات التي تستمر على مدار 9 أيام.

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