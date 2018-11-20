كتب ياسر ابراهيم - الثلاثاء 20 نوفنبر 2018 06:51 مساءً - طارق الشناوي: ظهور مهرجان الجونة ينعكس علي عودة مهرجان القاهرة إلى رونقه

قال الناقد الفني طارق الشناوي، إن هناك إرادة حقيقية لعودة مهرجان القاهرة السينمائي إلى رونقه القديم، لافتًا إلى أن المنافسة بين المهرجانات السينمائية في مصر ظاهرة إيجابية لأن النجاح عدوى تنتقل من مكان إلى اَخر.

وأضاف: إن نجاح مهرجان الجونة السينمائي سيكون له أثر إيجابي فيظهور مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الأربعين بشكل متميز، مردفًا: "نجاح مهرجان الجونة السينمائي هيعدي القاهرة السينمائي".

وأشار إلى أن المهندس سميح ساويرس حريص على نجاح مهرجان القاهرة السينمائي، وذلك بعد أن ساهم بدعم المهرجان بمبلغ 2 مليون جنيه، الأمر الذي يعكس اهتمام وحرص رجال الأعمال المصريين ومنهم عائلة ساويرس على نجاح المهرجان.