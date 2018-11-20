شريف رمزي يوجه رسالة رومانسية لزوجته في عيد ميلادها

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وجه الفنان الشاب شريف رمزي، رسالة رومانسية لزوجته الفنانة المعتزلة ريهام أيمن، وذلك بمناسبة عيد ميلادها.
ونشر "رمزي" على حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، عدة صور تجمعه بزوجته، وعلق عليها قائلًا: "عيد ميلاد سعيد، سعيد باحتفالنا بسنة جديدة معاكي، فأنتي شريكتي ونصفي الآخر الذي أحبك".
يذكر أن "ريهام" هي الزوجة الثانية لشريف، عقب انفصاله عن منة حسين فهمي، وتزوجها عام 2015، ورزق منها بطفلين "رمزي"، و"ليليا".
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