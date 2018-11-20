ألوان مناكير دافئة في الشتاء لكل ألوان البشرة

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 20 نوفنبر 2018 05:34 مساءً - مع دخول موسم الشتاء تحتاجين لـ ألوان دافئة تناسب أجواء هذا الموسم، وأيًّا كانت بشرتكِ، هناك كثير من الألوان الحيادية التي تناسب كل درجات البشرة، الفاتحة والداكنة، جمعناها لكِ في التالي:



الألوان النيود



كالبيج والأوف وايت، ففضلًا عن كونها من الدرجات العصرية هذا العام، فهي أيضًا تناسب كل ألوان البشرة، ولكن تعتقد كثير من الصبايا، أنّ مثل هذه الدرجات الفاتحة لا تناسب ذوات البشرة العنبية، إلا أنّ هذا الأمر غير صحيح.



الألوان الأرجوانية



كانت رائجة بشدة خلال منصات عروض أزياء خريف وشتاء هذا العام، وستعتمدينها أيضًا بألوان المكياج، ويمكنكِ إكمال الطلية بهذه الدرجة الأرجوانية الفاتحة، التي تمنح البشرة العنبية إضاءة قوية، والبشرة الفاتحة مظهرًا مخمليًّا ناعمًا.



اللون الأحمر الصريح



من الألوان التي لا تبطل موضتها على الإطلاق، اجعليه أساسيًّا بحقيبتِك، فهو يناسب كل ألوان المكياج، وكل القطع لديكِ أيضًا.



اللون الفوشي



قد يبدو فاقعًا بعض الشئ للـ بشرة الداكنة، إلا أنه خيار المرأة الجريئة، وبالرغم من أنه لون صيفي، لكنه هذا العام سيكون مهيمنًا أكثر بموسم الشتاء.



بهذا الألبوم إليكِ درجات مناكير مختلفة لموسم الشتاء، أيًّا كان لون بشرتِك.

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