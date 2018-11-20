بالصور - أحلام تتألق في أحدث إطلالة.. إليكم تكلفتها وخبير الموضة يعلق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة نافع

استطاعت الفنانة الإماراتية، أحلام الشامي، أن تلفت الأنظار خلال الفترة الأخيرة بإطلالاتها الجريئة والمختلفة، خاصة بعد فقدانها للوزن بشكل ملحوظ.

وتألقت أحلام، في أحدث جلسة تصوير، بفستان يشبه "العباية" بلون مشمشي من القماش المخملي، وهو شائع منذ موسم شتاء 2017 ومستمر معنا في هذا الشتاء بألوان متعددة، ونسقت معه حذاء باللون الجملي الفاتح، وحزام على الخصر أبرز رشاقتها. كما اختارت حذاء بكعب عال باللون البني الفاتح والأسود ليناسب الإطلالة من دار الأزياء الإيطالية Bottega Veneta بوتيجا فينيتا.

وعن المكياج، فاختارت أحلام درجات الآيشادو باللون البني، الذي يتناسب مع لون بشرتها ولون التصميم. كما فضلت وضع الكونتور ليعطي لوجها نحافة وجاذبية، ووضعت أحمر خدود بالألوان المشميشية مائلة إلى درجات البيج، وحرصت على اختيار لون أحمر شفاه بسيط وهادئ حتى لا تفسد الإطلالة.

وتعتمد أحلام منذ فترة، في صورها بالحفلات و جلسات التصوير على تصفيفة الشعر الطويل الذي يتناسب مع ملامح وجهها، فاختارت تصفيفة الشعر المموج ليعطيها الطابع الشبابي والكلاسيكي.

وعلق خبير الموضة، محمد كمال لـ"مصراوي" على الإطلالة، بقوله: أن اللون مناسب للغاية للون بشرتها، واختارت لون جديد في إطلالتها عكس العادة، لأنها دائمًا تختار الألوان الصريحة مثل الأحمر والأزرق والكحلي، وهو كان موفق للغاية.

وعن التصميم، قال كمال، يناسب طبيعة جسمها ويبرز رشاقتها، وتعاملت مع التصميم بذكائها الخاص من خلال ارتداء حزام على منطقة الخصر، وهو ما أعطى للتصميم شكل ضيق عند منطقة الخصر، مشيرًا إلى أن اختيار أحلام للتصميمات الطويلة يعطيها طول ويظهرها وكأنها فقدت الكثير من الوزن.

وفي المكياج، اعتمدت أحلام على اختيارها للألوان البنية، ولكن كان من الأفضل أن لا تضع كثير من الكونتور مع الآيشادو البني حتى لا تغمق من لون بشرتها، خاصة مع لون التصميم.

أما عن تكلفة الإطلالة، فسعر الفستان 4000 ألف دولار أميركي أي ما يعادل 72 ألف جنيه مصري، وعن الحزام الذي جاء تكلفته 710 دولار ات أميركي أي ما يعادل 12.780 جنيه مصري، وعن تكلفة الحذاء 1.120 دولار أميركي أي ما يعادل 20 ألف جنيه مصري.