تعرفي على نجمي الحلقة الأولى من "ديو المشاهير"!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - أعلنت قناة MTV اللبناينة عن موعد بدء عرض برنامج ديو المشاهير بموسمه الجديد، وكشفت القناة أن البرنامج سينطلق يوم الأحد الـ 2 من كانون الأول المقبل.

وتواصل الإعلامية اللبناينة أنابيلا هلال تقديم هذا الموسم بعد نجاحها في الموسم الماضي، أما لجنة التحكيم فلن يجرى عليها أي تغيير وستضم المخرج سيمون أسمر والمؤلف الموسيقي إسامة الرحباني والإعلامية منى أبو حمزة.

وتم الكشف عن النجمين اللذين من المقرر أن يقوما بإحياء الحلقة الأولى من البرنامج وهما الفنان التونسي صابر الرباعي والفنانة اللبنانية سيرين عبدالنور.

وعن المتسابقين الذين سيخوضون مغامرة المُنافسة هذا الموسم فكانت صفحة القناة كشفت بالتدريج عن أسمائهم ومن بينهم الوليد ابن الفنان عاصي الحلاني، والإعلامي طوني بارود، والفنان الشاب عباس جعفر، بالإضافة للفنانة ليليان نمري والفنانة سارة أبي كنعان، بالإضافة لمشاركة شخصيتين سياستين هما وزير الإعلام ملحم الرياشي، والسيدة فيرا يمين.

وتقوم فكرة البرنامج والتي تعتبر فكرة خيرية على مشاركة عدد من المشاهير من مختلف الميادين باستثناء الغناء من أجل المنافسة للحصول على اللقب، وفي كل حلقة يخرج فيها مشهور يستلم مبلغا معينا بهدف التبرع به لجهة مُعينة يقوم هو باختيارها، ويتم مضاعفة المبلغ في كل حلقة.

وفي الموسم الماضي استطاع الفنان اللبناني طوني عيسى التفوق على بقية المشتركين والحصول على اللقب.