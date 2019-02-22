لبنان | الحريري وعلوش في زمن قل فيه الصدق

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 22 فبراير 2019 11:42 صباحاً - احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك
صورة واحدة تُنشر منتصف الليل كافية بين فترة وأخرى لتكذيب الشائعات التي تلاحق الشخصيتين المستقبليتين الأكثر جدلاً في العالمين اللبناني والافتراضي.
قبل الانتخابات النيابية وبعدها، حاول “المصطادون” في الماء العكرة حبك قصص للإيقاع بين كل من رئيس الحكومة سعد الحريري وعضو تيار المستقبل النائب السابق مصطفى علوش إلا أنهم فشلوا بعد تصريحات الطرفين والاجتماعات المتتالية بينهما.
وخلال عملية البحث عن التشكيلة الزرقاء الحكومية، برز اسم علوش ووعود الحريري له في أكثر من ورقة عبر مواقع التواصل أو الإعلام، وفي نهاية المطاف لم يوزّر القيادي “الجريء”. عادت الأصوات المرتفعة لتتحدث عن خلاف عميق بين الرجلين، ليخرج علوش واضعاً النقاط على الحروف مواجهاً السهام الجارحة ضد الحريري.
وأخيراً، نشر رئيس الحكومة، فجر اليوم الجمعة، صورة عبر تويتر، جمعته بعلوش، مع ابتسامة، خارج الزي الرسمي، مرفقة بعبارة “الوفاء عملة نادرة في زمن قل فيه الصدق”.
المصدر تويتر
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.