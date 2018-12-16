الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - "الكويتية" تفتتح قاعة "بيان" في مبنى "T4" الخاصة بركاب الدرجتين الأولى ورجال الأعمال

دشنت شركة الخطوط الجوية الكويتية قاعة "بيان" الخاصة بركاب الدرجتين "الأولى" و"رجال الأعمال" في مبنى الركاب رقم 4 (T4)، وافتتح القاعة رئيس الادارة العامة للطيران المدني معالي الشيخ/ سلمان الحمود الصباح ورئيس مجلس إدارة الخطوط الجوية الكويتية يوسف عبدالحميد الجاسم، وبحضور الرئيس التنفيذي للخطوط الجوية الكويتية المهندس/ كامل العوضي، ورئيس مجلس ادارة مؤسسة انشيون العالمية لإدارة المطارات كوانغ سو لي، والمدير العام للإدارة العامة لأمن المطار اللواء/ وليد الصالح، وعدد من المسؤولين في الخطوط الجوية الكويتية والادارة العامة للطيران المدني، وتخلل الافتتاح جولة في أنحاء القاعة للتعرف على الخدمات المتوفرة والمتنوعة فيها وما تقدمه من تقنيات ووسائل راحة وترفيه لركاب الدرجتين "الاولى" و"رجال الأعمال"، وتعد قاعة بيان القاعة الثانية التي يتم افتتاحها في مبنى الركاب (T4) بعد قاعة "المباركية" المخصصة لركاب الدرجتين "الأولى" و"رجال الأعمال".

وعلى هامش الافتتاح، تقدم رئيس الادارة العامة للطيران المدني معالي الشيخ سلمان الحمود الصباح بالتهاني للخطوط الجوية الكويتية بمناسبة افتتاح قاعة "بيان" الخاصة بركاب الدرجتين "الأولى" "ورجال الأعمال" في مبنى الركاب رقم 4 (T4) والتي نفذت على أحدث التجهيزات والتصاميم ، كما تقدم بالشكر لرئيس مجلس ادارة الخطوط الجوية الكويتية يوسف عبدالحميد الجاسم وجميع المسؤولين في الشركة على الخدمات المميزة والنقلة الكبيرة في تلك الخدمات المقدمة للركاب، متمنياً للناقل الوطني مزيداً من الإزدهار والتقدم في خدمة الركاب، وتنفيذ التوجيهات السامية لسيدي حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه، وسيدي سمو ولي عهده الأمين الشيخ نواف الأحمد الصباح حفظه الله ورعاه، وسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك الصباح حفظه الله ورعاه، ليحرصوا كل الحرص على تطوير بوابة دولة الكويت مطار الكويت الدولي بما يتواكب مع التطورات الحديثة وسمعة دولة الكويت.

وأضاف الحمود أن الادارة العامة للطيران المدني بجهود الجميع وتعاون الجهات الأخرى خاصة وزارة الداخلية والادارة العامة للجمارك يعملون على مدار الساعة لتحقيق نقلة كبيرة في مجال تطوير الخدمات والتسهيلات وفي الوقت ذاته المحافظة على الأجواء الآمنة وأيضاً أمن المطار بما يحقق المصلحة العامة مشيراً إلى أن مبنى الركاب رقم 4 (T4) مقدم على مرحلة تكامل لخدماته الأمر الذي يحقق للمسافر متعة السفر وذلك من خلال تقديم أفضل الخدمات وتوفير كافة سبل الراحة له.

من جانبه، أعرب رئيس مجلس إدارة الخطوط الجوية الكويتية يوسف الجاسم عن سعادته بافتتاح قاعة "بيان" المخصصة للدرجتين "الاولى" و"رجال الاعمال" في مبنى الركاب رقم 4 (T4)، مشيراً إلى أن افتتاح قاعة "بيان" يعد انجازاً آخراً يضاف الى انجازات الخطوط الجوية الكويتية وذلك ضمن سعيها لتطوير خدماتها المتنوعة، حيث يعد افتتاح قاعة "بيان" مكملاً لقاعة "المباركية" المخصصة للدرجتين "الاولى" و"رجال الاعمال" في الدور الأرضي وضمن المخطط المقرر لمبنى الركاب رقم 4 (T4) وأيضاً استكمالاً لخدمات الخطوط الجوية الكويتية للركابها الكرام، مشيداً بالوقت ذاته بالجهود المبذولة من قبل موظفي "الكويتية" والشركة المنفذة في سرعة اعداد وانجاز وتنفيذ تلك القاعة بكفاءة عالية ووقت قصير وقياسي وذلك خلال فترة 70 يوماً، كما تطلع الجاسم لتوسعة تلك القاعة من الناحية الشرقية لتقديم مستوى متميز من الخدمات التي تليق بركاب الدرجتين "الأولى" و"رجال الأعمال"، اضافة الى توفير كافة سبل الراحة للركاب الكرام سواء من ناحية الضيافة أو الترفيه أو الخدمة.

وتقدم الجاسم بجزيل الشكر للإدارة العامة للطيران المدني وعلى رأسها معالي الشيخ سلمان الحمود الصباح ولسائر القيادات والعاملين في الطيران المدني على ما بذلوه من جهود مشكورة لدعمهم المستمر وتعاونهم الملموس في تسهيل وتذليل كافة العقبات أمام الخطوط الجوية الكويتية في تصميم وتنفيذ قاعة "بيان"، وكذلك بنقل تشغيل رحلات الخطوط الجوية الكويتية من (T1) إلى (T4)، كما تقدم بالشكر لمؤسسة انشيون العالمية لإدارة المطارات لدخولها مع الخطوط الجوية الكويتية والادارة العامة للطيران المدني في إدارة مبنى الركاب رقم 4 (T4)، لافتاً الى أن الخطوط الجوية الكويتية بالتنسيق مع مؤسسة انشيون ستحقق أهداف الطيران المدني ليكون مبنى الركاب رقم 4 (T4) نموذجاً للإدارة الحديثة للمطارات.

وتابع الجاسم: "تأتي تلك الانجازات تحقيقاً للتوجيهات السامية لسيدي حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه، وسيدي سمو ولي عهده الأمين الشيخ نواف الأحمد الصباح حفظه الله ورعاه، وسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك الصباح حفظه الله ورعاه منذ اللحظات الأولى التي تم افتتاح مبنى الركاب رقم 4 (T4) لسرعة انجاز جميع الخدمات ولله الحمد نحن نسير حسب تلك التوجيهات آملين أن نكون عند حسن الظن".

وأضاف الجاسم: "نأمل بافتتاح تلك القاعة أن تكون كافة الخدمات الموجهة لركاب الخطوط الجوية الكويتية قد استكملت على أن تستكمل باقي الخدمات المتعلقة بركاب الدرجة السياحية كالمطاعم والمقاهي ومنافذ أخرى، وحرصاً من الخطوط الجوية الكويتية على تقديم أفضل الخدمات لركابها الكرام، فإنها تعمل جاهدة لتوفير الراحة التامة لركابها سواء في مبنى الركاب رقم 4 (T4) أو في أي محطة من محطاتها الخارجية ، لافتاً إلى أن دور الشركة لا يقتصر فقط على النقل بل خدمة وتلبية كافة احتياجات العملاء سواء بتعدد وجهات السفر أو تقديم خدمة مميزة ومرنة قبل وأثناء وبعد السفر حتى يكون ممتعاً على متن طائراتها."

واختتم الجاسم تصريحه بالتأكيد على سعي الخطوط الجوية الكويتية المستمر نحو تطوير خدماتها واضافة خدمات أخرى جديدة تتواكب مع أحدث ما يقدمه عالم الطيران من وسائل ترفيه لتجعل تجربة السفر على متن طائرات "الكويتية" ممتعة ومريحة، كما أن الخطوط الجوية الكويتية على تواصل دائم مع عملائها الكرام، حيث أطلقت مؤخراً خدمة الواتساب على الرقم 22200171 والذي يعمل على مدار الساعة، وتأتي هذه الخدمة مضافة ومكملة لما يقدمه مركز إتصال خدمة العملاء (171) والذي يعمل كذلك على مدار الساعة 7 أيام في الاسبوع من خدمات أخرى متنوعة.

كادر

عن قاعة "بيان"

تقع قاعة "بيان" في الدور الاول من مبنى الركاب رقم 4 (T4) مقابل بوابات الطائرات، حيث تعد أقرب وأسهل لوصول الركاب الى البوابات، وتتكون من قاعتين منفصلتين احداهما مخصصة لركاب الدرجة الأولى بعدد (47) مقعداً والأخرى مخصصة لركاب درجة رجال الاعمال بعدد (70) مقعداً.

وتحتوي قاعة رجال الأعمال على أحدث الأجهزة والتقنيات، حيث أنها مزودة بواي فاي ومركز أعمال متكامل مجهز بأفضل أجهزة الحاسوب، كما تم تخصيص ركن للأطفال مجهز بأفضل وسائل الترفيه.

كما يتوفر في قاعة "بيان" حمامات للرجال والنساء اضافة الى حمامات مخصصة الى أصحاب الهمم، ولكل قاعة عدد 2 شاور رجالي ونسائي.

وتقدم القاعة أشهى وأفضل أنواع المأكولات المحلية والعالمية بفئة الخمس نجوم.