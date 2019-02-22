شكرا لقرائتكم 9 وظائف إدارية شاغرة في فنادق هيلتون بمكة المكرمة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلنت شركة هيلتون للفنادق والمنتجعات والضيافة- عبر موقعها الإلكتروني- عن توفّر عدد من الوظائف الإدارية الشاغرة للسعوديين والمقيمين، لحمَلة شهادات الثانوية العامة والدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الفنادق بالمملكة في منطقة مكة المكرمة.

وبيّنت الشركة، أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

. مدير العمليات.

. كاتب المشتريات.

. مساعد مدير المكتب الأمامي.

. مدير الفندق.

. موظف التدبير المنزلي.

. محلل إيرادات المجموعة.

. منسق مبيعات المجموعة.

. مساعد مدير الأمن.

. كابتن خدمات الضيوف.

وأوضحت الشركة، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 21 فبراير 2019م.

وأشارت إلى أنّه للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يمكن الدخول من خلال هذا الرابط التالي: (هنا).



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