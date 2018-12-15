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شكرا لقرائتكم #وظائف إدارية شاغرة للجنسين في طيران #أديل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
جدة - خالد شويل - متابعات الخليج 365- خالد الأحمد
أعلنت الشركة الوطنية “طيران أديل”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للرجال والنساء من السعوديين والمقيمين، لحمَلة درجة البكالوريوس بعدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في محافظة جدة.
وأبرزت الشركة، أن الوظائف المتاحة على مسمى:
. مدير أمن الطيران (للسعوديين والسعوديات): درجة البكالوريوس في تخصص ذي الصلة.
. مطور/ مسؤول قاعدة البيانات: درجة البكالوريوس في تخصص علوم الكمبيوتر.
وأوضحت شركة طيران أديل، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 15 ديسمبر 2018م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 15 يناير 2019م.
ولفتت إلى أنه للتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، يمكن الدخول على الرابط التالي: (هنا)
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