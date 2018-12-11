شكرا لقرائتكم مدينة الملك سعود الطبية توفر وظائف بمجال التمريض ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل



جدة - خالد شويل - أعلنت مدينة الملك سعود الطبية، عبر موقعها الإلكتروني، توفر وظائف شاغرة بمجال التمريض لحملة البكالوريوس، للعمل بمدينة الرياض، بمسمى (أخصائي تمريض Nursing Specialist)، وذلك وفقاً لبقية الشروط وطريقة التقديم الموضحة أدناه. المسمى الوظيفي: – أخصائي تمريض (Nursing Specialist). الشروط:

1- أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

2- درجة البكالوريوس في التمريض.

3- التسجيل في مهنة التمريض ورخصة الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.

4- شهادات BCLS, ACLS, ATLS و PALS. موعد التقديم:

– التقديم متاح الآن بدءا من اليوم الثلاثاء بتاريخ 2018/12/11م وينتهي بتاريخ 2018/12/21م. طريقة التقديم:

– من خلال الرابط التالي: (اضغط هنا).

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