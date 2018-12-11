شكرا لقرائتكم وظائف شاغرة في خدمات الملاحة الجوية.. هنا التفاصيل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل



جدة - خالد شويل - أعلنت شركة خدمات الملاحة الجوية عن توفر وظائف شاغرة لحملة البكالوريوس والدبلوم للعمل بالشركة بمدينة الرياض ومحافظة جدة. وقالت الشركة إن الوظائف المطلوبة بالمسميات التالية: مراقب الحركة الجوية (البرج)– مدير إدارة الأزمات– محاسب GL– مدير المشروعات والأداء– مسؤول الشؤون المالية في مجال الأعمال التجارية. وللمزيد من التفاصيل والتقديم عبر الرابط التالي (هنا).

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