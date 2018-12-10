شكرا لقرائتكم 8 #وظائف إدارية شاغرة في شركة الكفاح القابضة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - أعلنت شركة الكفاح القابضة، المتخصصة بقطاعات المقاولات والبناء والإنشاء والتجزئة والقطاعات الخدمية- عبر موقعها الإلكتروني- عن توفّر عدد من الوظائف الإدارية الشاغرة للرجال، لحمَلة درجة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة وعدد من مشاريعها في محافظات المنطقة الشرقية.

وأبرزت الشركة، أن الوظائف المتاحة على مسمى:

. مراقب المستندات (عدد 5 وظائف): درجة البكالوريوس في تخصصات: (المكتبية، وتقنيات التوثيق)، أو أي مجال ذي الصلة.

. مدير الإنشاءات (عدد 3 وظائف): درجة البكالوريوس في تخصص الهندسة المدنية، أو أي مجال ذي الصلة.

وأوضحت الشركة، أن التقديم متاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 10 ديسمبر 2018م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 8 فبراير 2019م.

وأكدت أنه للتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

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