شكرا لقرائتكم وظائف شاغرة للسعوديين في متاجر السروات بجدة والمدينة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - أعلنت متاجر الشركة العربية المحدودة “السروات”، عن توفر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، لحمَلة شهادة الثانوية العامة ودرجة البكالوريوس بعدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة ومتاجرها في كل من جدة، والمدينة المنورة.

وأبرزت الشركة، أن الوظائف المتاحة على مسمى:

. محاسب (جدة): درجة البكالوريوس في تخصصات: (المحاسبة، أو إدارة الأعمال).

. كاشير- أمين صندوق (جدة): شهادة الثانوية العامة، أو ما يعادلها.

. كاشير- أمين صندوق (المدينة المنورة): شهادة الثانوية العامة، أو ما يعادلها.

وأوضحت الشركة، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 9 ديسمبر 2018م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 7 فبراير 2019م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

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