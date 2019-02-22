القبانجي يدعو الى عقد مؤتمر يقدم ثقافة الحشد الشعبي للعالم العربي

الخليج 365/ بغداددعا امام جمعة النجف الاشرف صدر الدين القبانجي، الجمعة، الى عقد مؤتمر عراقي لديمومة ثقافة الحشد الشعبي وتقديمها للعالم العربي، وفيما طالب الحكومة العراقية بانقاذ البصرة من التلوث البيئي بسبب تراكم النفايات، اتهم السعودية بمحاولة اختراق العراق "ثقافيا" عبر افتتاح محطة فضائية.

وقال القبانجي خلال خطبة صلاة الجمعة في النجف، "نرحب بانعقاد مؤتر مكافحة اعلام داعش في بغداد بمشاركة 60 دولة"، مؤكدا ان "داعش انتهى عسكريا وتنظيميا ويجب انهائهم اعلاميا وثقافيا".



ودعا الى "عقد مؤتمر عراقي داخلي لديمومة ثقافة الحشد الشعبي ودراسة هذه التجربة ومقوماتها وخطوات الابقاء عليها وتقديم هذه الثقافة للعالم العربي والاسلامي".

من جانب اخر عد القبانجي فتح قناة mbcعراق "نتيجة لفشل السعودية عسكريا وسياسيا في العراق"، معتبرا ان "افتتاح هذه القناة محاولة لاختراقنا ثقافيا"، وقال ايضا ان "هذه المحاولة ستفشل وستكون نهاية ال سعود قريبة نتيجة ظلمهم للاسلام والمسلمين" بحسب قوله.

وفي محور منفصل اشار الى "معاناة اهل البصرة بسبب التلوث البيئي نتيجة تراكم النفايات لعدة شهور"، مناشدا الحكومة العراقية "لاسعاف واغاثة البصرة"، مبينا ان "مثل هذه المشاكل موجودة نسبيا في محافظات اخرى".

ودعا القبانجي في الوقت نفسه المسؤولين في النجف محافظا ومجلس محافظة الى "النزول الميداني للدوائر كافة ومنها الصحية والمدارس الاطلاع على المشاكل وحلها".