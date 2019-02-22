اعمال صيانة تغلق شارعا رئيسيا في الكرادة وتسبب زحاما شديدا (صور)

الخليج 365/ بغدادأعلنت امانة بغداد، الجمعة، عن تنفيذها اعمال صيانة في احد شوارع منطقة الكرادة وسط العاصمة، تسبب بزحام شديد نتيجة "اغلاق الطريق".

وقالت الامانة في بيان تلقت الخليج 365، إن "كوادرها قطعت الشارع الرابط بين الزقاقين 1 وزقاق 5 ضمن المحلة 909 في حي الكرادة وسط بغداد، لتنفيذها اعمال صيانة للطريق".



وبينت الامانة ان كوادرها "تعمل وبجهد مضاعف من اجل انجاز العمل"، مؤكدة أن "فتح الشارع سيكون مساء اليوم الجمعة الساعة 4 مساءاً امام حركة السير والمرور".

من جهتهم اشار مواطنون الى أن غلق الشارع تسبب بزحام شديد، ومفاجئ، صباح اليوم الجمعة، مشيرين الى أنه من المعتاد ان تكون الشوارع خالية صباح العطلة.



