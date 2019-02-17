"بدر" تتحدث عن كركوك: التوافق سيد الحلول

الخليج 365/ كركوك
أكد مسؤول "منظمة بدر" فرع الشمال محمد مهدي البياتي، الأحد، على ضرورة التوافق في توزيع المناصب بكركوك، معتبراً استقراراً المحافظة استقراراً للعراق.
وقال البياتي في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "توجهات منظمة بدر حول كركوك مع الاستقرار السياسي والأمني والاجتماعي"، مضيفاً "سنمنع جاهدين أي عبث من أي طرف كان لأن استقرار كركوك يعني استقرار العراق برمته".
وتابع البياتي، "يجب أن يكون التوافق في توزيع المناصب سيد الحلول ونرفض رفضا قاطعا فرض أي واقع يودي الى الاختلاف"، داعياً إلى "حل وسط لإدارة خاصة توافقية موقتة في كركوك لحين إجراء الانتخابات".
أكد مسؤول "منظمة بدر" فرع الشمال محمد مهدي البياتي، الأحد، على ضرورة التوافق في توزيع المناصب بكركوك، معتبراً استقراراً المحافظة استقراراً للعراق.
وقال البياتي في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "توجهات منظمة بدر حول كركوك مع الاستقرار السياسي والأمني والاجتماعي"، مضيفاً "سنمنع جاهدين أي عبث من أي طرف كان لأن استقرار كركوك يعني استقرار العراق برمته".
وتابع البياتي، "يجب أن يكون التوافق في توزيع المناصب سيد الحلول ونرفض رفضا قاطعا فرض أي واقع يودي الى الاختلاف"، داعياً إلى "حل وسط لإدارة خاصة توافقية موقتة في كركوك لحين إجراء الانتخابات".
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