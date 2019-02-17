نائب يطالب عبد المهدي بشن بمعركة ضد الفساد المستشري في البلاد

الخليج 365/ بغدادطالب نائب عن تحالف البناء، اليوم الاحد، رئيس مجلس الوزراء بشن معركة ضد الفساد المستشري في البلاد من اجل القضاء عليه بصورة نهائية مثلما تم القضاء على الارهاب بعيدا عن الشعارات.

واوضح النائب، في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه " عندما انتفض ابناء الشعب في معركتهم ضد عصابات داعش الارهابية والتي انتصرو بها انتصارا ابهر العالم بأجمعه ولم يتوقعه حتى الدول العظمى يجب ان تتجه الانظار للقضاء على الفساد الذي نخر جسد الدولة".



وقال إن "الارهاب والفساد وجهان لعملة واحدة لذلك يجب ان يتحقق النصر بالقضاء على الفساد الذي اصبح يمثل عقبة كبيرة امام عمل الدولة واربكها والجميع يتحدث به ويرمي الفشل بتقديم الخدمات وتدهورها على الفساد دون اي حل للقضاء عليه".

وشدد على ان "مجلس النواب يقف صفا واحدا الى جانب الحكومة ويدعمها من اجل ان يتم القضاء على هذه الافه التي دمرت مؤسسات الدولة ونحن على اعقاب بدأ الفصل التشريعي الثاني من عمر مجلس النواب سيكون لنا موقف وصولة من خلال تشريع القوانيين التي تدعم الحكومة وتساعدها حتى تعمل للقضاء على الفساد وبدا صفحة جديدة ينتظرها ابناء الشعب بعيدا عن اجواء الخلافات والازمات التي اوصلتنا الى مانحن عليه".