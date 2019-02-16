الصحة تصدر بياناً بشأن مطالب منتسبيها من ذوي المهن الصحية والتمريضية

الخليج 365/ بغدادأصدرت وزارة الصحة، اليوم السبت، بياناً بشأن مطالب منتسبيها من ذوي المهن الصحية والتمريضية، مؤكدةً اتخاذها الإجراءات الرسمية للاستجابة لمطالبهم.

وجاء في بيان الوزارة الذي تلقت الخليج 365 نسخة منه، "تؤكد وزارة الصحة والبيئة أنها تدعم المطالب المشروعة لمنتسبيها من ذوي المهن الصحية والتمريضية كما تؤكد أنها اتخذت الإجراءات الرسمية للاستجابة للمطالب التي تقع ضمن صلاحيات الوزارة".



وأضاف البيان، أن "الوزارة اتخذت إجراءاتٍ رسمية مماثلة لتأييد ودعم المطالب التي يقع تنفيذها خارج صلاحيات الوزارة مثل رفع التسكين وزيادة مخصصات الخطورة أثناء اجتماعات اللجنة التنسيقية لممثلي ذوي المهن الصحية قبل أكثر من اسبوعين مع وزير الصحة والبيئة".

وتابع، أن "الوزارة تعمل حالياً على متابعة تنفيذ هذه الإجراءات من قبل الجهات الحكومية الأخرى من خلال اللجنة التي تشكلت من مسؤولي الوزارة وممثلي اللجنة التنسيقية، كما يتابع وزير الصحة والبيئة شخصيا وباهتمام كبير هذا الموضوع مع الأمانة العامة لمجلس الوزراء والوزارات المعنية الأخرى".

وخُتم البيان بالقول "تهيب الوزارة بأبنائها ومنتسبيها مغادرة مرحلة التظاهر والعمل معها لتحقيق مطالبهم وبالتالي المساهمة في رفع مستوى الخدمات الصحية للمواطنين‎".

