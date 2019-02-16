بالجدول.. كمية الامطار التي سقطت في البلاد امس



نشرت هيئة الانواء الجوية، السبت، جدولا بالترسبات المائية الساقطة لمحطات العراق خلال الــ 24 ساعة الماضية بالملم. الخليج 365/ بغدادنشرت هيئة الانواء الجوية، السبت، جدولا بالترسبات المائية الساقطة لمحطات العراق خلال الــ 24 ساعة الماضية بالملم. ويبن الجدول ان "مدينة جمجمال شهدت اعلى تساقط للامطار وبكمية 36.4 ملم، تلتها السليمانية وبواقع 35.2 ملم، تلتها مدينة حلبجة وبواقع 22.8 ملم ومن ثم مدينة بيجي وبواقع 20.9 ملم". فيما بين الجدول ان العاصمة بغداد شهدت تساقط قطرات. وفيما يلي الجدول الخاص بتساقط كمية الامطار في العراق:









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