الحكيم يدعو إلى إبعاد منصب محافظ البصرة عن "الصفقات التجارية" والأجندات الخارجية

الخليج 365/ بغداددعا رئيس تحالف الإصلاح والإعمار عمار الحكيم، الاثنين، إلى إبعاد منصب محافظ البصرة عن "الصفقات التجارية والاتفاقيات المصلحية" والأجندات الخارجية، مؤكداً على ضرورة بدء الإصلاح من البصرة.

وقال الحكيم في تغريدة له على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، إنه "حان عهد الاصلاح والذي يجب أن يبدأ من البصرة الفيحاء قبلة العراق الاقتصادية ونخوته الجنوبية".



وأضاف، أن "اختيار محافظ للبصرة لا ينبغي أن تحكمه الصفقات التجارة ولا الاتفاقيات المصلحية ولا الكواليس السياسية ولا الأجندات الخارجية، يجب أن يكون هذا القرار بصريا يشترك في اتخاذه قوى الحراك الشعبي والعشائر المؤثرة والشباب الواعي والجهات المعنية بموجدب الدستور والقانون".

واختتم الحكيم تغريدته قائلاً "أكرر دعوتي لانصاف البصرة اتحاديا وجعلها العاصمة الاقتصادية رسمياً وفعلياً وتمثيلها بما تستحق حكومياً".

