المنتجات النفطية تعلن اطلاق البطاقة رقم 3 بواقع 50 لترا من النفط الابيض

الخليج 365/ بغداداعلنت مديرية المنتجات النفطية التابعة لوزارة النفط، السبت، اطلاق البطاقة رقم 3 بواقع 50 لترا لكل بطاقة من النفط الابيض في بغداد.

وقالت المديرية في بيان مقتضب تلقت، الخليج 365، نسخة منه، إنه "تم ايقاف العمل بالبطاقة رقم ١٠ في بغداد، واطلاق البطاقة رقم ٣ بواقع خمسين لتر لكل بطاقة من النفط الابيض في العاصمة".

واعلنت وزارة النفط، الاحد (7 تشرين الاول 2018) عن اطلاقها البطاقة الوقودية رقم 10 لتجهيز النفط الابيض في بغداد.



يذكر ان الوزارة تباشر بعمليات تجهيز النفط الابيض خلال نهاية الصيف لتأمين خزين جيد للمواطنين خلال فصل الشتاء المقبل، بهدف تحقيق انسيابية عالية في عملية التوزيع وهو سياق اتبعته الوزارة في الاعوام السابقة.