المطلك يحذر من عواقب في حال تاخر الوزارات الشاغرة

الخليج 365/ بغدادحذر رئيس الجبهة العراقية للحوار الوطني صالح المطلك، الثلاثاء، من عواقب في حال تاخر الوزارات الشاغرة.

وقال مكتب المطلك في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه ان "رئيس الجبهة العراقية للحوار الوطني صالح المطلك بحث مع رئيس الجمهورية برهم صالح اليوم جهود اكمال الكابينة الوزارية"، مبينا انه "جرى خلال اللقاء الذي حضره عدد من المستشارين السياسيين التركيز على اهمية ان تبارد الكتل النيابية الى تجاوز خلافاتها وتقديم المصلحة الوطنية على المصالح الاخرى".



وثمن المطلك "الجهود الخيرة التي يبذلها رئيس الجمهورية من اجل تسمية وزراء الوزارات الشاغرة"، مؤكداً ان "تأخرها قد تكون له عواقب على مختلف على المستويات الامنية والخدمية والاجتماعية".

وبحسب البيان فان "المطلك وصالح اتفقا على مواصلة الجهود سعياً لتذليل العقبات والعمل من اجل مصلحة الشعب والوطن".

