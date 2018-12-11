اخماد حريق قرب "مجدي مول" في اربيل

الخليج 365/ بغدادأفاد مصدر امني، الثلاثاء، باخماد حريق اندلع قرب "مجدي مول" في محافظة اربيل.

وقال المصدر، في حديث لـ الخليج 365، إن "حريقاً اندلع، صباح اليوم، داخل مولدة اهلية بالقرب من مجدي مول في اربيل"، مبينا أن "فريقا من الدفاع المدني تمكن من اخماد الحريق".

وأضاف المصدر، الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن "الحريق لم يتسبب باي اصابات تذكر".

