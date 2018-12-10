نائب يدعو لطرح اكثر من مرشح للداخلية والابتعاد عن "التخندق والاقصاء"الخليج 365/ بغداددعا النائب عن كتلة سائرون البرلمانية رامي السكيني، الاثنين، الاطراف "المتمسكة" بمرشح واحد لوزارة الداخلية لطرح اكثر من مرشح "مهني وكفوء" للوزارة، فيما طالب بالابتعاد عن سياسة "الاقصاء والتخندق".

وقال السكيني في حديث لـ الخليج 365، إن "قرار الكتل السياسية ينبغي ان يكون قرارا عراقيا داخليا لا يخضع لاي ضغوط لاننا لا نحترم اي قرار خارجي دون اي ايماء او املاءات"، مبينا ان "التناقض الذي نراه اليوم في الكثير من الكتل التي تسعى لاحراج عادل عبد المهدي ووضعه في خانة التقصير والمطب التنفيذي ومحاولة افشاله فهي امور لا نريدها ولن نسمح بالمضي بها".



واضاف السكيني، "اننا لا نريد كسر الارادات ولا نريد سياسة لي الاذرع من البعض وان يتركوا هذا التناقض ويرشحوا اكثر من شخص لوزارة الداخلية، اما ايقاف عجلة البلد والاستخفاف بإرادة المواطن العراقي والتغطية على موازنة 2019 بمشهد اسمه وزارة الداخلية فهو امر مرفوض ولا يدل الا على سياسة التوافقات بالغرف المظلمة"، داعيا تلك الاطراف الى "الخروج من التنفس الاصطناعي الى التنفس الطبيعي من خلال طرح اكثر من مرشح مهني وكفوء لوزارة الداخلية بعيدا عن سياسة الاقصاء والتخندق".

واكد السكيني، ان "العراقيين فيهم الكثير من الكفاءات الامنية والعسكرية ولا يقتصر العراق على شخص واحد وطرح رمزية الوزارة بشخص محدد فهو امر مرفوض بحكومة عادل عبد المهدي"، مشددا على اننا "لن نسمح وفق الاطر الدستورية باي وزير غير مهني او كفوء ولا نختلف مع الاشخاص بل مع النمط والاستراتيجيات".

وكانت الكتل المنضوية في تحالف الاصلاح والاعمار قاطعت جلسة البرلمان التي عقدت الثلاثاء 4 تشرين الثاني 2018 لاستكمال التصويت على مرشحي ثمان وزارات تبقت من حكومة رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي.

