بالفيديو: لأول مرة في تاريخها تنعم المدينة القديمة في النجف بالكهرباء على مدار 24 ساعة

في هذا الاطار، قال لؤي الخطيب، وزير الكهرباء: "نشهد دخول المحطة التحويلية للعتبة العلوية للخدمة والتي ستسهم في فكّ الاختناقات في النجف الاشرف ولتغذي مستقبلا الصحن الفاطمي بعد إنجازه ان شالله ان كل اضافه نوعية الى منظومة الكهرباء الوطنية هي خطوة في مسيرة نهضة البلاد بهدف الوصول الى تجهيز الشبكه باربعه وعشرين ساعه يوميا". (كلام محكي)
وأضاف مصعب المدرس، الناطق باسم وزارة الكهرباء: "ستسهم بنقل بحدود الاربعطعش ميكا واط الى المشاريع الجديدة والصحن الفاطمي بالاضافة الى فك الاختناقات اللي كانت تعاني منها مدينة النجف الاشرف". (كلام محكي)
المحطة أنشئت من أموال العتبة العلوية بالتعاون مع وزارة الكهرباء، فيما تأمل الحكومة المحلية حلّ مشكلة الطاقة خلال الصيف المقبل.
من جهته، قال فؤاد باقر، مدير المحطة: "هناك شقين بالعمل الاعمال المدنية اللي قامت بيها العتبة العلوية المقدسة بكلفة تلاثة مليار دينار اما المعدات وتنفيذ نصب المعدات من قبل مديرية نقل الطاقة الكهربائية". (كلام محكي)
وإضافة لمحطة التحويل الكهربائي، كانت إدارة العتبة العلوية افتتحت محطة لتحلية المياه حققت من خلالها الاكتفاء الذاتي للمدينة القديمة فضلا عن مرقد الامام علي عليه السلام.
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