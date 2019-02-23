شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة: جراحة إنقاص الوزن يمكنها تعزيز حياتك الجنسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كثير من الناس يعانون من السمنة المفرطة وينصحهم الأطباء بجراحة خفض الوزن، وذلك لتقليل خطر الموت المبكر والشعور بمزيد من الثقة فى النفس، لكن دراسة علمية حديثة اكتشفت فائدة أخرى لجراحات السمنة وهى "تعزيز الحياة الجنسية".

ووفقاً لموقع صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، كشفت دراسة أجريت على أكثر من 2000 مريض يعانون من السمنة المفرطة أنهم أصبحوا أكثر نشاطا جنسياً وقادرين على الشعور بالرضا بعد مرور خمس سنوات على جراحة إنقاص الوزن.

وقالت الدكتورة "كريستين ستيفن" من جامعة ولاية داكوتا الأمريكية إن السمنة كانت مرتبطة فى السابق بسوء نوعية الحياة الجنسية.

وفى أول بحث فى النتائج بعد خمس سنوات من جراحة السمنة، حلل الباحثون بيانات أكثر من 2000 من البالغين الذين شاركوا فى الدراسة الطولية لجراحة علاج البدانة فى 10 مستشفيات فى جميع أنحاء الولايات المتحدة.

وكشفت النتائج أن 70% من النساء و74% من الرجال لم يكونوا راضين عن حياتهم الجنسية قبل إجراء عملية إنقاص الوزن، لكن بعد مرور عام، أفاد 56% من هؤلاء الإناث و49.2% من الذكور أن هناك تحسنا فى حياتهم الجنسية.

لكن بعد مرور خمس سنوات كانت نسبة 73.6% من النساء و67.7% من الرجال يتمتعون بحياتهم الجنسية على أكمل وجه، كالأشخاص ذوى الوزن الطبيعى.

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