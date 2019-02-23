شكرا لقرائتكم خبر عن قبل ما تستحمى فى الشتا.. تعلم كيف تحمى نفسك من تسرب غاز السخان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تكثر بشدة خلال فترة الشتاء ظاهرة تسرب الغاز من السخانات والتى تسبب فقدان فى الوعى قد يصل إلى حد الموت إذا استمر الشخص فى الحمام ولم ينقل إلى أقرب رعاية طبية.

تحدث مشكلة تسرب الغاز بشكل كبير لدى الأشخاص الذين يقضون فترات طويلة في الحمام، حيث يحدث لديهم تسمم بغاز ثاني أكسيد الكربون ، والناجم عن الانبعاثات الناتجة من سخانات الغاز خاصة إذا كانت موجودة فى الحمام وذات تهوية سيئة.

معظم المرضى الذين تم تشخيص إصابتهم تتراوح أعمارهم بين 20 إلى 40 عامًا، وكان لديهم فترة طويلة داخل الحمام لمدة تزيد عن 30 دقيقة إلى 45 دقيقة قبل أن يتم نقلهم إلى المستشفى.

لماذا سخانات الغاز تمثل خطر

يتم استخدام سخانات الغاز الطبيعي إذا لم يتم وضعها في منطقة جيدة التهوية، عند التشغيل يتم إطلاق وتراكم أول أكسيد الكربون وثاني أكسيد النيتروجين، إذا لم يكن الحمام جيد التهوية وتواجد الشخص فترة طويلة وسط الكم الكبير من البخار يمكن أن يفقد الوعى ويصل إلى حد الموت.



التسمم باول اكسيد الكروبون

أعراض وطرق علاج الاختناق من الغاز

تشمل أعراض متلازمة الاختناق من الغاز ما يلى:

الدوخة وفقدان الوعي، التعرض لفترة طويلة للغاز يمكن أن يسبب انزلاق الشخص فى غيبوبة أو يؤدى إلى سكتة قلبية، بسبب التسمم بغاز ثانى أكسيد الكربون، علاج هذه الحالة بشكل أساسى الانتقال إلى غرفة الطوارئ للعلاج بالأكسجين، ومع ذلك، إذا لم يتم علاجها في الوقت المناسب، يمكن أن تكون الحالة مهددة للحياة أو تؤدى إلى آثار جانبية طويلة الأمد، ولتفادى ذلك يرجى اتباع الأتى:

ضمان التهوية الكافية فى الحمامات.

راقب أعراض تسمم أول أكسيد الكربون مثل الصداع، والارتباك، والضعف، والغثيان ، وألم فى الصدر.

قم بتشغيل مروحة العادم فى كل مرة تستخدم فيها داخل الحمام.

إجراء فحوصات دورية للسخان.

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