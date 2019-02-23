شكرا لقرائتكم خبر عن طقطقها بس براحة.. أضرار طقطقة الرقبة بطريقة خاطئة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - "رقبتك وجعاك طقطقها وهتخف على طول" هى من النصائح التى نسمعها دائما وليست طقطقة الرقبة فقط، لكن أغلب المفاصل ومنها أصابع اليدين والظهر، فالبعض يفعل ذلك من أجل رفع الضغط الذى يشعر به أو كرد فعل طبيعى عن الإجهاد فى بعض الأحيان.

وحسب ما ذكره موقع healthline فإنه لا يوجد ضرر من طقطقة المفاصل لكن إذا تم ذلك بطريقة خاطئة قد يسبب أضرارا عديدة، فعندما تقوم بطقطقة عنقك أو أى مفصل فى الجسم فأن الكبسولات حول المفصل تحتوى على سائل ومع تمديدها يسمح ذلك بالضغط على المفصل.

ومن أضرار طقطقة الرقبة بطريقة خاطئة..

رقبة

1: طقطقة الرقبة بقوة من الممكن أن تضغط على الأعصاب ما يؤدى لألم شديد وعدم القدرة على تحريك الرقبة.

2: يسبب إجهاد شديد للعضلات والمفاصل المحيطة بها.



طقطقه الرقبة

3: حال تكرار طقطقة الرقبة من الممكن أن يؤدى ذلك لامتداد الأربطة فى المفاصل بشكل دائم، وهنا تكون الرقبة أكثر عرضة لالتهاب المفاصل العظمى.

4: الرقبة هى موطن للأوعية الدموية المهمة فى جسم الإنسان، وفى بعض الحالات يمكن للطقطقة الشديدة أن تسبب تجلط الدم، والذى يمكن أن يكون خطيرا لأنه يمنع تدفق الدم الى الدماغ.

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