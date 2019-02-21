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البروستاتا هي غدة تبعد عن فتحة الشرج للذكور بحوالي 1.5 ، يحدها جدار الشرج الأمامي، وهي غدة تناسلية ذكرية توجد أسفل البطن وتحيط بالإحليل في مكان خروجه من المثانة. تعمل البروستات على إفراز السائل المنوي بالاشتراك مع غدة كوبر الذي يغذي الحيوانات المنوية، وتحيط بها شبكة من الأوردة تسمي العنقود البروستاتي الذي له أهمية خاصة في دفع الدم إلى العضو التناسلي أثناء الانتصاب، وقد يتعرض الرجال أحيانا إلى التهابات في البروستاتا بسبب البكتيريا أو لأسباب غير معروفة.

وقد اكتشف أطباء الطب البديل الكثير من الأعشاب التي تساعد على الوقاية من التهاب البروستاتا وتضخم البروستاتا كما أنها تخفف من أعراض الأمراض، وإذا أصبحت غدة البروستاتا متضخمة ، لأي عدد من الأسباب ، فإنها يمكن أن تسبب أعراضًا مزعجة وغير مريحة مثل سلس البول، وحرقة عند التبول. وقد يكون هناك ألم أو ضغط في المستقيم بسبب موقع البروستاتا، وتشمل الأعراض الأخرى الحمى ‚ إفرازات البرد أثناء حركة الأمعاء أو انخفاض الرغبة الجنسية.

البروستات والأعشاب والنباتات الطبية

تم التوصل إلى معرفة تأثير بعض الأعشاب والنباتات الطبية في علاج مشكلات البروستات عن طريق مزيج من النباتات والمواد الغذائية التي تدعم صحة البروستاتا، وتتميز البروستات بالصحة نتيجة خلاصة النباتات الموجودة في كبسولات برستات هيلثي، والتي تم استخراجها من خلاصة بالميتو، الليكوبين والبيتا- سيتوستيرول، والتي توفر دعمًا غذائيًا إضافيًا مع الزنك والسيلينيوم وفيتامين D-3 ، المعروف أنه يلعب أدوارًا مهمة في وظيفة البروستات المثلى، ومثل جميع أعضاء الجسم الأخرى، تعمل البروستاتا بشكل أفضل عندما تحتوي على جميع الفيتامينات والمعادن التي تحتاجها، أولئك الذين لا يستطيعون تناول نظام غذائي متوازن على أساس يومي قد يرغبون في التفكير في تناول مكملات غذائية.

مكونات كبسولات بروستات هيلث

بروستات هليث هو مكمل غذائي يحتوي على العديد من العناصر الغذائية اللازمة لصحة غدة البروستاتا، حيث تحتوي كل كبسولة على العناصر الغذائية التالية:

1ـ المغنيسيوم الذي يدعم صحة البروستاتا مع تعزيز المناعة والمساعدة في مكافحة العدوى.

2ـ الزنك وهو ضروري لأن نقص الزنك يمكن أن يسبب تضخم البروستات.

3ـ Pygeu وهو مكون طبيعي قد يخفف الأعراض الناجمة عن تضخم غدة البروستات.

4- إضافة إلى الليكوبين سيليكات الكالسيوم، الأحماض الدهنية الحرة،عنصر السيلينيوم، مالتوديكسترين، سترات المغنيسيوم العضوية، ثاني أكسيد السيليكون، نحاس، فيتامين د 3، ثاني أكسيد السيليكون، الجيلاتين، ثاني أكسيد التيتانيوم.

وتتراوح الجرعة اليومية الموصى بها من Prostate Health ما بين كبسولة واحدة إلى ثلاث كبسولات في اليوم، حسب حالة المريض ووصف الطبيب المعالج، وفي هذه الجرعة يجب أن تستمر كل زجاجة تحتوي على كبسولات بروستات هيلث من شهرين إلى أربعة أشهر.

مع مراعاة أن هذه الكبسولات لم يتم تقييم بياناتها من قبل إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA)، ويرجى استشارة الطبيب قبل بدء أي تمرين أو برنامج تكملة غذائية أو قبل استخدام هذا المنتج أو أي منتج أخر، أو إذا كنت تعاني من حالة طبية خطيرة.

الأعشاب الطبية التي تساعد مرضى تضخم البروستاتا

1ـ البلميط المنشاري، يساعد البلميط المنشاري على إدرار البول والتخلص من المياه الزائدة من الجسم ، وهو فعال في حالات تضخم البروستاتا، ويزيد من إدرار البول وبالتالي يعمل على راحة البروستاتا ويخفف من الآلام عند التبول

2ـ عرق السوس، يعمل على الوقاية من تضخم البروستاتا عن طريق منعه من تحول الهرمونات، و ويمكن مضغ جذور عرق السوس كما هي، أو من الممكن أن يتم غلي أوراقها الجافة وعمل مشروب عشبي

3ـ القرع، يساعد القرع على تحفيز إدرار البول كما أن استخدام كمية منه يعمل على تخفيض حجم البروستاتا.

4ـ الزنك، يساعد في تخفيض حجم البروستاتا عن طريق إيقاف عملية التغيير في التستوستيرون .

5ـ ازهار الصبار، تساعد أزهار الصبار على تنظيف المسالك البولية، وبالتالي تمنع حدوث الالتهابات وتكون الحصى في الكلى التي تظهر من آثار تضخم البروستاتا .

6ـ الليكوبين، موجود في الطماطم وهو مضاد للأكسدة يعمل على التقليل من خطر الإصابة بسرطان البروستاتا، كما أنه يعمل على تخفيض حجم البروستاتا وتقلصها، ويمنع أكسدة الكوليسترول الذي يترسب في البروستاتا ويسبب تضخمها.

7ـ البطباط، نبات البطاط يعمل على الوقاية من التهاب المجرى البولي، كما أنه مضاد للالتهاب، ويعمل على تسليك المسالك البولية ويقلل من خطر الإصابة بسرطان البروستاتا .

الأعشاب الطبية المساعدة في علاج التهاب البروستاتا

1ـ الكتان، يحتوي الكتان على مركبات الليجنانات التي تسيطر على التهابات البروستاتا وتخف من احتقانها .

3ـ القراص الشائك، تستخدم جذور القراص الشائك للتقليل من التبول المائي الذي يصاحب التهاب البروستاتا، كما أنه يساعد على منع تقطع البول وعدم إدرارة بشكل جيد.

3ـ الفاكهة والخضروات الغنية بفيتامينات أ و ج. مفيدة جدا للمقاومة من التهابات البروستاتا وتجدها في الموالح كالبرتقال والليمون، وتجدها في الخس والجرجير ، وزيادة معدل تناول الفاكهة وعصائرها الطبيعية والثوم المجفف، والنباتات الطازجة بصفة عامة مع عدم تناول الفاكهة بعد الثامنة مساءً، وتناول تفاحة صباحاً يومياً، والإكثار من تناول الخضروات الطازجة والسلطات والحرص على تناول من 2 إلى 3 ثمرات طماطم، وكذا تناول كوب لبن دافئ قبل الذهاب للنوم.