شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تحتاج لمعرفته عن بكتيريا "E. coli" التى تصيب الأمعاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعيش البكتيريا القولونية (E. coli) في الأمعاء، حيث يؤثر على كل من الحيوانات والبشر على حد سواء، وتصيب الإنسان عن طريق تلوث اللحوم والفاكهة والخضراوات بالبكتيريا، وهناك مجموعة متنوعة من البكتيريا في الأمعاء بعضها قد يحمل جينات قد تؤدي إلى مرض.

وفقا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها " cdc" فإن وجود بكتيريا إى كولاي في الأمعاء يمكن أن يؤدي إلى اضطراب في المعدة لعدة أيام، ولكنه في حالات نادرة ، قد تصبح مميتة.



بكتيريا اى كولاى

كيف تنتشر البكتريا

توجد البكتيريا عادة في الأبقار، وبعض ناقلات أخرى من البكتيريا تشمل الخنازير والأغنام والدجاج، يتم نقله إلى البشر عندما يكونون على اتصال مباشر مع براز الحيوانات.

يمكن للبكتيريا أيضا أن تنتشر عن طريق اللحوم غير المطبوخة جيدا أو الاتصال البشري إذا كانت النظافة غير كافية، وهو ما يفسر السبب في أن الأطفال أكثر عرضة للإصابة بالبكتيريا من البالغين.



اعراض الاصابة ببكتيريا E coli

اعراض الإصابة ببكتيريا E. coli

في البداية ، إذا كنت تعاني من تقلصات أو ألم بطني وغثيان وقيء وإسهال، قد تصاب بإسهال مائي أو دموي. بعض الأعراض النادرة قد تشمل الحمى والقشعريرة، في بعض الحالات ، يمكن أن يؤدي إلى بعض الأعراض التي تهدد الحياة ، بما في ذلك الفشل الكلوي والسكتة الدماغية .

لا يوجد علاج خاص يجب اتباعه لعلاج عدوى بكتيريا E. coli ولكنها تختفي عادة في غضون أيام قليلة ولا تسبب أي مضاعفات بالضرورة، ولكن تأكد فقط من البقاء رطبًا وشرب كثير من السوائل، وتناول الطعام بشكل صحيح خلال الأيام التي تبقي فيها مريضًا، والحد من الأكلات الدسمة التى تجهد المعدة، ولكن إذا استمرت الأعراض استشر الطبيب على الفور.



كيفية تفادى الإصابة ببكتيريا اى كولاى

كيفية الوقاية من بكتيريا E. coli

أولا: طهي الطعام بشكل صحيح

أحد الأسباب الرئيسية التي يصاب بها الشخص بالبكتيريا عندما لا يتم طهي الطعام بشكل صحيح، يمكن لطهي الطعام بشكل صحيح أن يقتل بكتيريا E. coli ، بما في ذلك البكتيريا الضارة التي قد تصيب أمعائك.

ثانيا: النظر إلى لون الطعام الذى تتناوله

إذا كان اللحم الذى تتناوله وردى اللون في الوسط ، هذا يعني أنه غير مطهو جيدًا مما قد يؤدى إلى تطور البكتيريا، لذا انظر بعناية إلى الطعام الذي تتناوله ، خاصة في المطاعم.

ثالثا: حافظ على نظافتك الشخصية والأماكن حولك

لتفادي الإصابة ببكتيريا E. coli ، يجب الحفاظ على النظافة والتى تشمل: غسل اليدين بشكل صحيح قبل تناول الطعام والأدوات والأواني كذلك، و غسل الخضار والفواكه جيدا قبل تناولها، اغسل يديك بعد ملامسة الحيوانات، والحفاظ على حيواناتك الأليفة نظيفة لتجنب الإصابة بالالتهابات.

رابعا: الحذر عن شرب منتجات الألبان و المياه الملوثة

يجب التأكد من شرب الحليب المبستر (الخام) والعصير ومنتجات الألبان الموثوق بها، والتأدك دائما من مصدر مياه الشرب .

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