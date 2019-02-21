أضرار فول الصويا من ضمنها الامساك

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فول الصويا مشهور بقدرته على علاج ارتفاع الكولسترول، وارتفاع ضغط الدم، ومنع أمراض القلب والأوعية الدموية، كما أنه يستخدم لمرض السكري من النوع 2 وأمراض الكلى المرتبطة بالسكري أثناء الحمل، ومرض الزهايمر، والربو، فضلاً عن منع هشاشة العظام.



أضرار فول الصويا

ووفقًا للموقع الطبى الأمريكى “WebMD”، أوضح الأطباء أنه يتم تناول الصويا عن طريق الفم لعلاج الإمساك والإسهال ومرض كرون والتهاب الكبد C ومتلازمة الأمعاء المتهيجة ومتلازمة التمثيل الغذائي والألم الليفي العضلي وفقدان الوزن وتضخم البروستاتا.

كيف يعمل؟

فول الصويا يحتوي على "الايسوفلافون" وهى مادة تتغير في الجسم إلى "فيتويستروجنز"، والتي تشبه هرمون الاستروجين "هرمون النساء".

أضرار فول الصويا

يمكن أن يسبب فول الصويا بعض الآثار الجانبية المعوية مثل الإمساك والانتفاخ والغثيان، كما يمكن أن يسبب تفاعلات الحساسية التي تشمل الطفح الجلدي، والحكة، في بعض الناس.



أضرار فول الصويا

وبعض الناس قد يشعرون بالتعب، كما يؤثر الصويا أيضًا على وظيفة الغدة الدرقية.

وأوضح الأطباء أن استخدام على المدى الطويل من جرعات عالية من الصويا غير آمن، حيث يسبب نموًا غير طبيعي للأنسجة في الرحم.

الحمل والرضاعة الطبيعية:

احتياطات خاصة وتحذيرات:

بروتين الصويا هو آمن على الأرجح لاستخدامه أثناء الحمل والرضاعة الطبيعية عند استهلاكه بكميات توجد عادة في الطعام.

ومع ذلك، قد يكون فول الصويا غير آمن عندما يستخدم أثناء الحمل، حيث إن الجرعات العالية أثناء الحمل قد تضر بنمو الطفل، ولا يعرف الكثير عن سلامة الجرعات العالية أثناء الرضاعة الطبيعية.



أضرار فول الصويا

الأطفال:

الصويا هو آمن للأطفال عند استخدامه بكميات شائعة في الغذاء أو حليب الأطفال، لكن حليب الصويا المنتظم يمكن أن يؤدي إلى نقص في المغذيات.

حمى القش (حساسية الأنف):

الأشخاص الذين يعانون من حمى القش أكثر عرضة للإصابة بحساسية من أجسام الصويا.

الربو:

الأشخاص الذين يعانون من الربو هم أكثر عرضة للإصابة بحساسية من أجسام الصويا.



أضرار فول الصويا

سرطان الثدي:

بعض الأبحاث وجدت أن الصويا قد "تغذي" بعض أنواع سرطان الثدي لأنه يمكن أن يعمل مثل الاستروجين.

وقد وجدت دراسات أخرى أن الصويا يبدو لحماية ضد سرطان الثدي، وقد يكون للاختلاف في التأثيرات علاقة بالكمية التى يتم تناولها لأنه لا توجد معلومات موثوقة كافية حول تأثيرات الصويا

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